Z Grenlandii zniknęło ponad tysiąc gigaton lodu

Naukowcy twierdzą, że wzrost poziomu wód jest nieunikniony. W związku z globalnym ociepleniem topnienie pokrywy lodowej Grenlandii podniesie poziom mórz o co najmniej 27 cm. Utrata lodu w wyniku cofania się lodowców może mieć ogromny wpływ na cyrkulację oceaniczną. Napływ tak dużej ilości słodkiej wody do słonego oceanu mógłby wzmocnić prądy przybrzeżne wokół Grenlandii i osłabić cyrkulację oceaniczną, która przynosi ciepło do Europy - podaje Reuter.