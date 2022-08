Grenlandia się topi. Nowa "gorączka złota"

- Wielkim zmartwieniem dla arktycznego lodu morskiego jest to, że znikał on przez ostatnie kilka dekad, a przewidywania wskazują, że potencjalnie zniknie on za 20-30 lat. Jesienią to, co kiedyś było całoroczną arktyczną pokrywą lodową, teraz będzie tylko sezonową pokrywą lodową - powiedział dla CNN Nathan Kurtz, naukowiec z NASA.