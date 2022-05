Jezioro wielkości miasta pod lodowcem. Sensacyjne odkrycie na Antarktydzie

Zbiornik wodny znajduje się około 3,2 kilometra pod pokrywą lodową. Mierzy około 42 km długości i 15 km szerokości, co daje powierzchnię 370 km kw. - zmieściłoby cały Kraków. Biorąc pod uwagę, że zbiornik znajduje się pod kilkoma kilometrami lodu w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na Ziemi, dotarcie do niego w celu dalszych badań może okazać się wielkim wyzwaniem. Zespół proponuje zainstalowanie w pobliżu stacji, co ułatwiłoby przyszłe badania nad tajemniczym jeziorem i pobranie próbek jego starożytnych osadów.