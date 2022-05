Przełomowe odkrycie na dnie oceanów. Nie mieliśmy o tym pojęcia

Na całym świecie trawy morskie mogą zawierać do 1,3 miliona ton sacharozy, co wystarczyłoby do wyprodukowania około 32 miliardów puszek Coca-Coli. - Wytwarzają one cukier podczas procesu fotosyntezy – tłumaczy mikrobiolog morski Nicole Dubilier z Instytutu Mikrobiologii Morskiej im. Maxa Plancka w Niemczech.