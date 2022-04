"Sorry, nie taki mamy klimat". Apel ponad 100 naukowców na rzecz ochrony klimatu

Największe emisje w historii ludzkości

- Najnowszy raport IPCC potwierdza, że czas, który mamy na działanie, dramatycznie się kurczy. Jeśli teraz nie zrobimy wszystkiego, by powstrzymać dalsze emisje gazów cieplarnianych, nie uda się ograniczyć wzrostu temperatury globu do 1,5 st. C. Świat, jaki znamy, zniknie. Nasze działania są niestety nieadekwatne do zagrożenia. Dość wspomnieć, że w 2021 roku globalne emisje - zamiast spadać - rosły, a w ostatniej dekadzie zanotowaliśmy największe w historii ludzkości. Działo się to w czasie, gdy mieliśmy już pełną wiedzę o zagrożeniu wynikającym ze zmiany klimatu - mówi Marcin Kowalczyk, Kierownik Zespołu Klimatycznego.