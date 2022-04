Pochmurna i mokra aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie

Temperatura odczuwalna w środę będzie podobna lub nieco niższa od tej na termometrach i wyniesie na ogół ok. 5-7 st. C., a na krańcach północnych jedynie 3-4 st. C. Oznacza to, że w pełni dnia odczujemy zazwyczaj chłód lub zimno. Tylko od Dolnego Śląska przez województwo opolskie, po Małopolskę i Podkarpacie temperatura odczuwalna sięgnie ok. 10 st. C., szczególnie na Górnym Śląsku, jednak wieczór i poranek także tu zapowiadają się chłodno.