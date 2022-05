Niezwykłe odkrycie pod lodowcem Antarktydy. Naukowcy z USA zaniepokojeni

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku ujawnili pod lodowcem w zachodniej części Antarktydy ogromne masy ciekłej wody. To podziemny system o głębokości nawet 2 kilometrów. Powstał on tysiące lat temu. To od niego w dużej mierze mogą zależeć ruchy lodowców i uwalnianie CO2, co wpływa na zmiany klimatyczne. To pierwsze takie odkrycie.