Wałęsa ze sceny prosi o ratowanie Polski

Przemawiając do zgromadzonych, Lech Wałęsa zapytał ich o to, czy wiedzą, jak wielkie to było osiągnięcie dla naszego kraju. - Już wtedy znaleźli się tacy, co niszczą Polskę, a teraz ustawiają się po odszkodowania. Można ich oskarżyć o wiele, ja oskarżam o nieposzanowanie praw konstytucji, na którą przysięgali. Czy ktoś ma wątpliwości, że oni łamią te prawa? - mówił Wałęsa, cytowany przez serwis gdansk.pl.