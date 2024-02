Walentynki bez kłódek zakochanych? Jest decyzja ws. kładki Bernatka

Kładka nie wytrzymała wagi miłości?

Decyzja o przetopieniu kłódek na ławkę została podjęta m.in. ze względu na ich wagę, która wynosi około 3 tony. To pozwoli na stworzenie odpowiedniej rzeźby. Pomysł ten był jednym z wielu, które wpłynęły do ZDMK w 2022 roku. Mieszkańcy Krakowa proponowali również recykling kłódek i sprzedaż uzyskanego materiału na cele charytatywne. Jednak według urzędników, takie rozwiązanie nie byłoby opłacalne, gdyż przyniosłoby jedynie kilka tysięcy złotych dochodu. Inna propozycja mieszkańców polegała na przeniesieniu kłódek w inne miejsce, ale wymagałoby to odpięcia ich od siatek kładki, co byłoby pracochłonne i skomplikowane.