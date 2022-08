Spięcie na konferencji Czarnka. Minister się oburzył

- W Polsce jest 700 tys. nauczycieli. Gdyby było prawdą to, co powiedział Donald Tusk, że będzie 1/3 wakatów, to powinno być ok. 230 tys. wakatów 1 września. Jeżeli mówi to Donald Tusk, przywódca całej opozycji, strasząc ludzi na spotkaniach wyborczych, a później pokazujecie to w swoich mediach, to celowo wprowadzacie państwo ogromne zamieszanie - mówił Przemysław Czarnek.