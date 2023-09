Wakacje kredytowe 2024. Premier zdradził szczegóły

Wakacje kredytowe to rozwiązanie skierowane do osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie pozwala na zawieszenie spłaty części kapitałowej oraz odsetkowej kredytu. Co ważne, w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata zobowiązania była zawieszona.