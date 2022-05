Wakacje kredytowe od lata? Rząd zapowiada nowy program

Waldemar Buda dodał, że wakacje są czasem większych wydatków dla polskich rodzin, a często także mniejszych obrotów firm, w związku z tym "wakacje kredytowe dobrze pasują do wakacji letnich, które się zbliżają". - Chcielibyśmy, by te instrumenty były w wakacje dostępne. To nam determinuje bardzo szybkie tempo działania. Za chwilę powinna się pojawić ustawa, która będzie procedowana w trybie normalnej legislacji - zapowiedział szef MRiT.