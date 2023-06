Wakacje 2023. Bezpieczeństwo w kurortach. Najważniejsze informacje dla podróżujących

Chorwacja, Grecja i Turcja to tylko niektóre z kierunków, do których Polacy chętnie podróżują w trakcie urlopu. Warto pamiętać o zasadach obowiązujących w poszczególnych państwach. W których krajach należy zachować szczególną ostrożność? Do którego z kurortów można dostać się wyłącznie z wizą? Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące popularnych kierunków wakacyjnych.