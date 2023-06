Kos. Czy jest bezpiecznie? Grecka wyspa to wakacyjny hit

Osoby, które wybierają się do Grecji kontynentalnej lub na wyspy, powinny pamiętać o tym, że pobyt w tym kraju, powyżej 90 dni, może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia. Dokumenty są wydawane przez Wydziały Policji ds. Cudzoziemców (w rejonie Aten oraz Salonik) oraz wydziały bezpieczeństwa publicznego lokalnych komisariatów policji - w pozostałych rejonach Grecji. Osoby opłacające składki NFZ, mają prawo do podstawowej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia - by z niej skorzystać, niezbędne jest wyrobienie karty EKUZ.