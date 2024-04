W Ukrainie brakuje młodych. "Najniższa liczba we współczesnej historii"

Jednym z czynników wpływających na ten spadek jest emigracja około 800 tys. Ukrainek w wieku od 18 do 34 lat do krajów UE, co jest związane z trwającą od 2022 r. wojną - jak informuje Eurostat. Według "New York Times", nieobecność kobiet ma większy wpływ na demografię ukraińską niż pobór mężczyzn. Dziennik przewiduje, że w przyszłości wiek osób podlegających mobilizacji do ukraińskiej armii zostanie ponownie obniżony.