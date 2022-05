W tych zębach jest coś dziwnego. Zaskakujące, jakie niosło za sobą skutki

Naukowcy szybko wyciągnęli wniosek, że materiał stosowany do przytwierdzania metali i kamieni szlachetnych do zębów musiał być niezwykle mocnym klejem – mimo upływu wielu wieków biżuteria nadal mocno trzymała się badanych zębów. Co więcej, okazuje się, że ta substancja zawierała w sobie związki organiczne o właściwościach antyseptycznych, dzięki którym specjalna biżuteria pomagała zapobiegać infekcjom jamy ustnej.