W Tel Awiwie zawyły syreny. Nagrał, jak działa Żelazna Kopuła

Odwet libańskiego Hezbollahu na izraelskich celach. Po tym jak Izrael ostrzelał w poniedziałek nad ranem pozycje Hezbollahu, terroryści przeprowadzili nocny odwet. Jeden z mieszkańców Tel Awiwu nagrał moment pracy Żelaznej Kopuły, która chroni Izraelczyków. Nagranie udostępniła agencja AP. Widać na nim, że dochodzi do libańskiego ostrzału rakietowego, przez co izraelska obrona powietrza wkracza do akcji. W pewnym momencie można zauważyć, jak jeden z pocisków niszczy wrogi cel na niebie, czemu towarzyszy huk i dźwięk syren alarmowych. Times of Israel przekazał, że na granicy izraelsko-libańskiej trwa najintensywniejsza wymiana ognia od czasu wojny z 2006 r. W wyniku wtorkowego ostrzału Hezbollahu na terytorium Izraela dotarło łącznie 25 pocisków, z których kilka spadło na tereny niezamieszkałe, a trzy trafiły w posterunek izraelskiej armii. Nikt nie ucierpiał, ale izraelski MON przypomina, że tego typu ataki na największe miasta w kraju stały się normą, a od 7 października Hezbollah ostrzelał Izrael ponad tysiącem pocisków.