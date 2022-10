Wypowiadają wojnę Putinowi. "Armia już się tworzy"

"Deimperializacja Rosji przysienie wojny o niezależność republik. Natychmiast przyjmą one formę masakr i czystek etnicznych. W muzułmańskich regionach Federacji Rosyjskiej do głosu dojdą radykałowie, chcący wywalczyć własne kalifaty niczym ISIS. Cywilizowany świat Zachodni zechce przejąć kontrolę nad obiektami jądrowymi i zapewnić im bezpieczeństwo sił międzynarodowych. To tam powstaną jedyne w kraju wyspy cywilizacji, które staną się wybawieniem dla uciekającej przed lokalnymi pogromami Rosjan. Reszta terytorium zamieni się w coś na wzór Somalii, z przestępczością, wszelką możliwą prostytucją za 5 dolarów " - czytamy we wpisie na Telegramie.