W Tatrach zrobiło się biało. Zasypało krokusy na Kalatówkach

Kwitnące krokusy ściągnęły kilka dni temu rzesze turystów na Polanę Kalatówki. Tłumy wyruszyły w Dolinę Chochołowską, aby podziwiać fioletowe pola pełne wiosennych kwiatów. W piątek kwiaty niemal całkowicie przykrył śnieg.

"Tak dziś wygląda Polana Kalatówki. Krokusy są lekko przysypane śniegiem, ale od rana sypie i zapowiada się śnieżny weekend. Oczywiście w tych pięknych okolicznościach przyrody zapraszamy na Kalatówki" - czytamy w poście. Niestety, na narciarskie szaleństwo nie ma co liczyć, bo jak się dowiadujemy, wyciąg w Suchym Żlebie jest już nieczynny.

Od piątku rana w Tatrach pada śnieg, a temperatura spadła poniżej 0 st. C. Opadów śnieżnych należy się spodziewać także w sobotę, dopiero w niedzielę pogoda się nieco poprawi. Według prognozy pogody Tatrzańskiego Parku Narodowego, w niedzielę w dzień w Dolinie Chochołowskiej będzie ok. 6 st. C.