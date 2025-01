W ślad za premierem. Słowacka delegacja pojedzie do Moskwy

Delegacja słowackich polityków ma wyruszyć w styczniu do Moskwy. W jej skład mają wejść posłowie dwóch (z trzech) partii koalicyjnych. Kierunek (SMER) - przewodniczącym jej jest premier Robert Fico oraz SNS Danki. Słowacy będą rozmawiać z przedstawicielami kierownictwa rosyjskiej Dumy Państwowej i rządu.

W piątek 3 stycznia tysiące Słowaków wyszło na ulice Bratysławy, by wyrazić swoje niezadowolenie z polityki premiera. Protestujący skandowali hasła takie jak: "Nie jesteśmy Rosją!" oraz "Nie jesteśmy rosyjską szmatą!".

Podczas protestu uczestnicy machali flagami Słowacji i Unii Europejskiej, a także odśpiewali hymn europejski. Organizatorzy podkreślali, że "ten hymn jest nasz". Jedna z organizatorek, Viera Dubacova, mówiła o znaczeniu Słowacji w Unii Europejskiej: - My też jesteśmy Europą! - krzyczała, co spotkało się z entuzjastyczną odpowiedzią tłumu.

Podróż do Moskwy jest traktowana jako kontynuacja - jak twierdzi rząd Słowacji - "dialogu zapoczątkowanego przez premiera Roberta Fico", który spotkał się z Władimirem Putinem 22 grudnia 2024 r. na Kremlu. Danko, znany z prorosyjskich poglądów, uważa, że dialog z Rosją jest kluczowy dla Słowacji.

Danko odniósł się również do "możliwości zorganizowania pokojowego szczytu rosyjsko-ukraińskiego w Bratysławie". Wezwał byłą prezydentkę Zuzanę Czaputovą oraz liderów opozycji do wsparcia tego pomysłu i nakłonienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do udziału.