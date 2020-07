W Sejmie o RMN i KRRiT. Iwona Hartwich wymienia, jak nazywało ją TVP

Iwona Hartwich wymieniała, jak mówiło o niej TVP

Przypomniała również, że telewizja publiczna nazywała protestujących niepełnosprawnych awanturnikami. - To największa propaganda na miarę PRL. To barbarzyńska telewizja ziejąca nienawiścią. Kiedy przeprosicie nas za swoje haniebne zachowanie? - zakończyła.

Franciszek Sterczewski: Ręce precz od Fejsa, Instagrama i TikToka

Głos zabrał również Franciszek Sterczewski. Powiedział, że ma kolegę aktora, który dostał szansę w produkcji TVP. Wymieniał zasady, jakie musi spełnić, podpisując kontrakt. - Czy nie wystarczy wam cenzurowanie przekazu TVP DezInfo? Postanowiliście zaingerować w życie pracowników mediów publicznych? Tak bardzo zachęcaliście do TikToka, a teraz boicie się, co ludzie udostępniają w mediach społecznościowych? Ręce precz od profili na Fejsie, Instagramie i Twitterze - apelował.

Potem czas miał szef RMN Krzysztof Czabański, który mógł ustosunkować się do pytań i zarzutów posłów. Tłumaczył, że takie nie padły, były tylko "opinie i figury retoryczne". Podkreślił jedynie, że Rada Mediów Narodowych jest zgodna z konstytucją i nie podważa jej Trybunał Konstytucyjny. Odpowiedział również Iwonie Śledzińśkiej-Katarasińskiej, która szukała zastępczej nazwy dla RMN. - Popularnie jest nazywana "Ramoną". To ładne - stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty kradnie show. Śmiech na sali obrad Sejmu

Znacznie bardziej chętny do odpowiedzi na pytania był Witold Kołodziejski, który zgodził się z Czabańskim, że większość wystąpień nie zawierała pytań. Na koniec przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odniósł się do koncesji diecezjalnych dla Radia Maryja. - To kwestia przeszłości i lat 90. Jak do tego dochodziło, najlepiej może nam powiedzieć marszałek Czarzasty - powiedział.