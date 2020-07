Towarzystwo Dziennikarskie: Wiadomości TVP prowadziły agitację wyborczą na rzecz Andrzeja Dudy

"TVP złamało zasady etyki dziennikarskiej"

Monitoring Towarzystwa Dziennikarskiego skupił się na głównych wydaniach "Wiadomości" TVP, Faktów TVN i "Wydarzeń" Polsatu od 29 czerwca do 10 lipca, czyli między pierwszą, a drugą turą wyborów prezydenckich. Monitoring wykazał, że "Wiadomości" TVP nie spełniły wymogów ustawy o radiofonii i telewizji. Nakazują one, aby programy telewizji publicznej charakteryzowały się "pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością", do czego miało nie dostosować się TVP. Według Towarzystwa Dziennikarskiego, przez telewizję publiczną zostały też złamane zasady etyki dziennikarskiej.