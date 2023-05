W Rosji walczą partyzanci. Foreign Policy: "Chcą zbrojnie obalić Władimira Putina"

Od momentu ataku sił Władimira Putina na Ukrainę w Rosji dochodzi do serii tajemniczych ataków. Wysadzane są pociągi i linie kolejowe, w dziwnych okolicznościach umierają wpływowi Rosjanie, dochodzi do pożarów kluczowych obiektów, a koktajle Mołotowa trafiają w wojskowe centra rekrutacyjne. Do tych i podobnych aktów przyznają się rosyjskie grupy opozycyjne - analizuje serwis Foreign Policy.