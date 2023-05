Rosja "ukradła" dom koło Sztokholmu. Media w Szwecji: "Rozegrajmy to jak Polska"

Tymczasem szwedzka telewizja podkreśla, że analogiczny problem miała Polska, a mimo to potrafiła go rozwiązać. Nielegalnie zajmowana przez Rosjan nieruchomość w Warszawie została niedawno odzyskana, za co media ze Sztokholmu chwalą nasz kraj. Jednocześnie wzywają Szwecję, by z "rosyjskim domem" (jak potocznie nazywa się tam nieruchomość w Lidingö) zrobiła to samo co Warszawa.