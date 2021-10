W Renicach nie ma już żadnych dzieci. To jednak nie koniec sprawy

"W związku z tym, że młodzież była przewożona do wskazanych ośrodków w różnych dniach, uznaliśmy, że koniecznym jest wsparcie wychowanków w tym czasie. O pomoc w zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa w czasie oczekiwania na realizację podjętych decyzji poprosiliśmy poradnie psychologiczno–pedagogiczne w Dębnie i Myśliborzu. Zwróciliśmy się do nich z prośbą, by podejmowane przez nich działania wspierające miały na uwadze potrzeby czy obawy wychowanków związane ze zmianą środowiska i upewnienie ich, że nie są przenoszeni do innych placówek w trybie wychowawczym".