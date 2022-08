W PiS już wiedzą. "Nadgorliwością Mateusz tego nie zmieni"

- Ten kompleks jest widoczny od dawna. A objawia się jeszcze bardziej, gdy premier czyta w wywiadzie z prezesem Kaczyńskim, że jest "nowym człowiekiem" w partii. No to jego nadgorliwi współpracownicy muszą interweniować i udowadniać, że PiS-owski lud kocha Mateusza, a on sam jeździ po Polsce wzdłuż i wszerz, i pracuje za cały rząd - śmieje się nasz rozmówca z PiS.