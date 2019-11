W PE zarabia dużo więcej. Patryk Jaki: wolałem być w innym miejscu

Wal się Uczucie Lekko marynowane Ile czasu nie marnuję bo prowadzę akurat też sprawczość w marginalnej Która nie jest Jest to Akurat Tworzymy Stworzyliśmy Pozwoliła Nie byłoby Po pierwsze Po drugie rzeczywiście Po drugie akurat ja prowadzę Projekt ogromnych ile pewnie mamy czasu nawet znać ale generalnie wiem do czego pan dobrze Rzeczywiście jest tak W Parlamencie Europejskim zdecydowana większość europosłów robi znacznie mniej Farbowane 16 I Jak się masz No prawda nazywam to mądrością etapy Wolałem być w innym miejscu ale demokracja tak uznał Wolałbym w innym miejscu i dokładnie w tej sprawie Marcin Makowski publicysta Wirtualnej Polski Na pytanie Panie Patryku bardzo ostre podsumował pan pierwszy rok prezydentury Rafała trzaskowskiego w Warszawie Czy jest dziś w Takie Dziurawej niesprawiedliwości że to on powinien być w Brukseli jako dyplomata W Warszawie Kodeks Prawny zarząd 100 Lisy i czy Widzi pan sobie jeszcze Taki potencjał żeby wyprowadzić Być może o właśnie takie urzędy w przyszłości Czy Bruksela To będzie jakaś taka trampolina do powrotu do kraju Zwracałem Uwagę ci którzy bardzo dobrze obserwują kariery Przecież pracę publiczną i Rafa Jeden się nadaje bardziej tutaj a drugi tutaj ale demokracja tak Rzeczywiście jest tak że w Parlamencie Europejskim wielu Europa Taki konkurs Kto ma największe nadętego inni Rafał Trzaskowski idealnie by do tego pasował to jest acapella Większość Europy w ciągu reprezentowanie Launcher Ja się tego idealnie nadaje Natomiast ja całe swoje życie pracowałem w samorządzie wcześniej nie pracy Pracowałem w rządzie prowadziłem w zeszły weekend ma największą ilość Wszystkich Ministrów w parlamencie większość udanych były też porażki ale wie Generalnie Rzeczywiście Ja za te 6 razy mniejsze pieniądze z przyjemnością bym pracował dla miasta stołecznego Warszawy Ale demokracja tak Wracając do pytania Czy w przyszłości chciałbym to Dzisiaj nie ma Stało się to coś co mówił od samego Od samego początku W Warszawie nikt z PiS Jest w stanie I to jest tak że mimo że wynik który zrobił W żadnych kolejnych wyborach PiS nie był w stanie No nie będziesz zbliżyć ale to nie był w stanie powtórzyć To mimo wszystko nie mam złudzeń na Warszawa niedawno wybrała jak Irena Posłankę nie mam żadnych złudzeń że ludzie którzy reprezentują światopogląd taki jak ja To znaczy konserwatywny i takie inne podejście do świata w Warszawie Nie Poznań Księżyc komputer Człowiekiem któremu Zawsze chcę rzucić rękawice A dzisiaj nieco zmuszony parlamentem europejskim niewiedzący szans na Powtórz Udany W Warszawie w wyborach nieco do przodu ale nie Spokojnie to znaczy jeżeli chodzi o Polskę Ja cały czas robię uważam że robię postępy tak jak mówię prowadzę największy projekt Europoseł Dlatego spokojnie Ja mam Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę to nie mam złudzenie bo mówię że to że jachira została posłanką to jest Jeden problem ale drugi problem polega na tym że naprawdę Hanna gronkiewicz-waltz była bardzo słabym A mimo to ludzie wybrali tak zdecydowaną większością platform I co do tego To znaczy co do tej walki pierwsze tam jeszcze jedną rzecz że jak skończyła się kampania wyborcza To większość publicystów uznała Patryk jaki wygrał Kampa Lepsza dynamiczniej trzeba jechać dalej a ludzie nawet Laura a mieszkańcy właśnie a mieszkańcy nie dali nawet na morzu Zmierzenia się w debacie 1 Dlatego ja po prostu nie mam tutaj złudzeń Są tacy którzy złośliwi mówią że w Warszawie gdyby Wystawić puszkę Napisał platforma wygrała Ja tak nie uważam natomiast Natomiast mam nie mam też żadnych złudzeń i ja jahiro mnie Będę dlatego w Warszawie