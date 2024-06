"W nocy słucham, czy już do nas nie strzelają". Rośnie strach przy granicy

- Przeżyłem tu wiele, ale nigdy nie bałem się o następny dzień - mówi "Super Expressowi" miejscowy. - Co dziś tu mamy? Pustkę, ciszę i strach, który unosi się w powietrzu. Kiedyś był tu gwar. Aż miło było patrzeć na uśmiechnięte buzie dzieciaków. Organizowano kajakowe wycieczki po Bugu, zawody wędkarskie i nocne ogniska. A teraz? Co jakiś czas przejedzie samochód, albo transport wojskowy i to wszystko. W nocy słucham, czy już do nas nie strzelają - podsumowuje.