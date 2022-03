W Niemczech rośnie obawa przed wojną

Firma włączyła na dwa tygodnie, od godziny ósmej do dwudziestej drugiej, gorącą linię z sześcioma telefonami. - Co godzinę mieliśmy po dziesięć telefonów - relacjonuje Schmiechen. Wielu dzwoniących chciało również wiedzieć, co robić w nagłych wypadkach. - Mieliśmy na przykład młodą kobietę, która powiedziała: "Nie wiem, do kogo się zwrócić. Dzwoniłam na policję i do urzędów, nie mogli mi dać żadnych wskazówek. Czy jesteście tymi właściwymi?"