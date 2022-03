Putin zniszczy Ukrainę? "Nie ma powrotu do dialogu"

Zdaniem historyka Europa musi nastawić się na długotrwały konflikt. "Jedyną możliwością powrotu do pokojowego ładu w Europie z udziałem Rosji byłoby postawienie Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, skazanie go za wywołanie wojny napastniczej i zmuszenie do kopania własnymi rękami grobów dla poległych żołnierzy. Niestety jest to tylko myślenie życzeniowe" – zastrzegł naukowiec zajmujący się teorią wojen.