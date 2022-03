Listy do strefy wojny. "Nasz syn cały czas o ciebie pyta"

Gdy słońce zachodzi, siedzimy w półmroku. Światła w oknach mogą być zaproszeniem do ostrzału. Najpóźniej o 18:30 schodzimy na noc do piwnicy. Najgorsze są poranki. Za każdym razem, gdy popycham bramę bloku, boję się, co za nią zobaczę. Tym razem są to gruzy. Z pięciopiętrowego budynku, który stał kilkadziesiąt metrów dalej, nie zostało nic. Mieliśmy szczęście.