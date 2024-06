W masce z horroru zaatakował uczniów. Są informacje biegłych

18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób

Wkrótce funkcjonariuszom udało się zatrzymać 18-latka. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, za co grozi od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Albert G. częściowo przyznał się do winy.