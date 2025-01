Jechała pod prąd na torowisku tramwajowym. "Chyba mamy rekord"

W środowy wieczór, 22 stycznia, w Krakowie doszło do nietypowego incydentu. Kobieta kierująca renault wjechała na torowisko tramwajowe i przejechała 270 metrów pod prąd. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) określiło to jako rekord, choć apeluje do kierowców o unikanie takich wyczynów.