Mogą namierzyć po śmieciach. Strażniczki z Gdańska pokazały, że można

Chodzi o kamienicę przy Trakcie św. Wojciecha w dzielnicy Orunia, która nie cieszy się dobrą sławą. Dawniej śmietnik stał blisko budynku, ale teraz śmieci trzeba wyrzucać nieco dalej. Młoda kobieta uznała, że nie będzie się tam jednak fatygowała, więc wielokrotnie wyrzucała odpady tam, gdzie dawniej stał kosz. A kiedy jej się nie chciało chodzić nawet tam, to zostawiała je pod oknem sąsiadów. Jej zdaniem miasto powinno je stamtąd zabierać.

Jedna z mieszkanek miała już tego dość. Zgłosiła sprawę straży miejskiej z informacją, że nie wie, kto wyrzuca śmieci. Strażniczki z szóstego referatu przyjechały na miejsce i postanowiły rozwiązać ją w nietypowy sposób. Zajrzały do worków ze śmieciami i wyciągnęły z nich paragony. Były wśród nich m.in. te od kosmetyczki i ze sklepu odzieżowego. Zaczęły pytać mieszkańców, kto może być ich właścicielem, szukając przy tym różowych worków przy innych posesjach. Trafiły w ten sposób do drzwi 25-latki.

Ta szybko się przyznała do całego procederu. Jej zdaniem nie robiła nic złego. Dostała polecenie zabrania wszystkich śmieci, do czego się szybko zastosowała, a także mandat 500 zł.

Samorządowcy w całym kraju nieraz straszą mieszkańców, że jeśli będą wyrzucać śmieci byle gdzie, to da się łatwo ustalić ich personalia. Często są to słowa bez pokrycia. Zdarzenie z Gdańska pokazuje jednak, że to prawda, choć tam municypalni sięgają rzadko po taką metodę.