Nie tylko uszkodzenie mienia. Zarzuty dla pirata drogowego z nagrania

Sprawca został zatrzymany już kilka godzin po zdarzeniu. Odmówił badania alkomatem, pobrano więc od niego krew do badania, a następnie umieszczono w policyjnej izbie zatrzymań, gdzie spędził prawie 48 godzin.

Nagranie można obejrzeć na profilu "Drogowi bandyci" na portalu X, gdzie doczekało się już prawie miliona wyświetleń. Jego autor mówił na nim, że zaczął filmować jeszcze przed wjazdem do Darłowa, ponieważ wcześniej dwaj mężczyźni grozili mu, że w tym miejscu uszkodzą jego pojazd. (UWAGA: Treść zawiera wulgaryzmy.)

W Darłowie rzeczywiście czekał na niego nieprzyjazny mu kierowca. Gdy go ujrzał, wcisnął gaz w swojej maździe i uderzył w bok pojazdu autora nagrania, który krzyczał na filmie: "Widzieliście to?! Widzieliście to?! (...) Będzie siedział!".