Psy rozszarpały Natalkę na podwórku. Inne nadal biegają po wsi

- Tragedia, proszę pana. Tragedia. Ja to nie wiedziałam, co się dzieje. Jak przyleciał helikopter, to pomyślałam, że może komuś coś się stało. A potem ta policja, karetka... Nie wiem, kim była ta dziewczynka. Ona nie od nas. Ci ludzie, co mają te psy, to spokojni są. Może w wieku moich dzieci. Nigdy tam się nic złego nie działo.