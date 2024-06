Makabryczny wypadek i szokujące zachowanie kierowcy. Jest decyzja sądu

Biegli będą badać sprawę

W toku śledztwa o sprawie będą musieli wypowiedzieć się biegli, co do prędkości kierowcy i jego zachowania za kółkiem. Badane będą także inne materiały zamieszczane na koncie kierowcy w mediach społecznościowych. Na innym zdjęciu, zamieszczonym jeszcze przed wypadkiem 35-latek stał z wyciągniętą do góry dłonią i heilował, a podpis w języku angielskim brzmiał: "Muzułmanie to nasi prawdziwi wrogowie".