To on seryjnie okradał ludzi w Warszawie. Włamywał się bez skrupułów

To kolejne zatrzymanie włamywacza przez kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w ostatnim czasie. W policyjnym komunikacie poinformowano, że tym razem ujęty został 33-latek, który kilkukrotnie włamywał się do piwnic i komórek lokatorskich należących do mieszkańców Warszawy.