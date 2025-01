Nawet 2 miliony Polaków bez dostępu do apteki. NIK rozpoczyna kontrolę

Kontrolerzy zajmą się m.in. kwestią zmniejszenia liczby aptek, pogorszeniu dostępu do leków oraz nielegalnym wywozem leków za granicę.

Do parlamentarzystów docierają sygnały o zmniejszeniu liczby aptek, co może być powiązane z ustawą "Apteka dla aptekarza 2.0", która weszła w życie w 2023 roku. W 2024 roku ustawa została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z ustawą zasadniczą.

- W czasie procedowania tych ustaw nie przeprowadzono rzetelnych konsultacji, ani oceny skutków regulacji. Jesteśmy trochę takim mądrym Polakiem po szkodzie. Efekty tych regulacji są tragiczne dla polskiego pacjenta. Jest coraz mniej aptek, około 2 milionów pacjentów jest pozbawionych dostępu do apteki. Mamy ponad 400 gmin bez dostępu do apteki, a w kolejnych 800 gminach mamy jedną aptekę, co rodzi ryzyko powstawania lokalnych monopoli aptecznych, które są negatywnym zjawiskiem dla pacjenta - powiedział "SE".