Ten popularny lek może być śmiertelnie niebezpieczny. Jaki jest limit?

Wahania temperatury i zmienna pogoda sprzyjają infekcjom, co skłania wiele osób do sięgania po leki bez recepty. Prof. Natalia Pawlas podkreśla, że nadużywanie leków może być niebezpieczne .

- Niestety, chociaż nam się wydaje, że im więcej tym lepiej, to nie jest to dobra droga . Na rynku jest wiele różnych leków różnych producentów i są pod różnymi nazwami. Bywa, że zawierają tę samą substancję czynną i jej przedawkowanie może skończyć się nawet zgonem pacjenta - ostrzega prof. Pawlas.

Paracetamol, popularny lek przeciwgorączkowy, może być niebezpieczny , gdy stosowany jest niezgodnie z zaleceniami. - Maksymalna dawka to osiem tabletek paracetamolu po 500 mg na dobę. Przedawkowanie może się skończyć uszkodzeniem wątroby aż do jej niewydolności włącznie. Wtedy pacjent może wymagać przeszczepu wątroby, a czasami przedawkowanie może się skończyć zgonem - ostrzega prof. Pawlas.

Prof. Pawlas apeluje o rozwagę w leczeniu infekcji. Zaleca izolację w domu, by nie zarażać innych, oraz skupienie się na łagodzeniu gorączki i bólu. Warto skorzystać z porady lekarza lub farmaceuty, którzy mogą doradzić, jak bezpiecznie stosować leki. Pamiętajmy, że kluczem do skutecznego leczenia jest rozwaga i odpowiedzialne podejście do stosowania leków.