Hołownia zaskoczył w Sejmie. Chce referendum

Podczas konferencji prasowej Hołownia zaznaczył, że dołączenie Polski do UE to "wypracowane dziedzictwo pokoleń". Wskazał, że skoro Polacy byli pytani w referendum o chęć wejścia do UE, to w obecnych niespokojnych czasach należy również zapytać ich, czy "z Unii mamy wyjść, czy rzeczywiście tego chcecie".