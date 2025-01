Kiedy wniosek ws. Morawieckiego? Hołownia wskazuje terminy

Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego (PiS) do odpowiedzialności karnej w związku ze sprawą tzw. wyborów kopertowych z 2020 r.

- To jest naprawdę tryb ekspresowy, bo tu nad tym siedzi kilku prawników, którzy to dokładnie czytają. Wniosek ma kilkadziesiąt stron. Ja muszę mieć pewność przed dopuszczeniem tego na salę plenarną i komisję, że spełnia on warunku formalne - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.