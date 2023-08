W Kościele istnieje szara strefa. "Konsekwencje będą druzgocące"

Dominikanin stwierdził, że problem z mieszaniem religii i polityki jest globalny. - Patrząc na to, co dzieje się na świecie, należy pamiętać także, że państwa islamskie mają swoją wersję tego problemu. On może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. Przykład? Eksport terroryzmu. Warto podkreślać, że islam sam w sobie może i powinien być przesłaniem pokojowym i czysto religijnym. Nie można jednak zamykać oczu na to, co dzieje się w praktyce - dodał.