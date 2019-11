W expose Mateusz Morawiecki zaproponował zmianę konstytucji. Jaka jest procedura?

– Zmieńmy Konstytucję RP. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli – zaproponował w expose premier Mateusz Morawiecki. Czy zmiana konstytucji jest realna w obecnej kadencji? Jak można zmienić konstytucję?

PiS a zmiana konstytucji. O czym mówił Mateusz Morawiecki?

Czy PiS może zmienić konstytucję? Jaka jest procedura?

Aby można było zmienić konstytucję, nową ustawę zasadniczą musi poprzeć w Sejmie większość kwalifikowana, czyli w tym przypadku co najmniej 2/3 posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (czyli co najmniej 230 z 460 posłów). Oznacza to, że gdyby na głosowaniu stawili się wszyscy posłowie, 307 z nich musiałoby poprzeć zmianę konstytucji.