W czapce do kościoła. Czy to obraza uczuć religijnych?

Wojciech Studziński, oskarżyciel posiłkowy, stwierdził w sądzie, iż "oskarżony zachowywał się tak, by doszło do konfrontacji. Mężczyzna miał krzyczeć do księdza, by "porażono go paralizatorem". W ten sposób miał nawiązywać do wcześniejszych wydarzeń, kiedy to ks. Adamiak poraził turystę, który wszedł do sanktuarium z yorkiem.