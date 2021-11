Von der Leyen: To nie jest kryzys migracyjny, to próba destabilizacji

- Nie jest to kwestia dwustronna Polski, Litwy czy Łotwy. To jest wezwanie dla całej Unii Europejskiej. To, co dzieje się na granicy, to nie jest kryzys migracyjny. Jest to próba reżimu autorytarnego, aby zdestabilizować swoich demokratycznych sąsiadów. Ale ta próba zakończy się klęską - przekazała po spotkaniu z prezydentem USA przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.