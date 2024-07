Viktor Orbán znów zaskoczył. Spotka się z Donaldem Trumpem

Spotkanie Trumpa i Orbána. To może znaczyć dążenie do zakończenia wojny w niepożądanej przez Ukrainę formie

Polityczna aktywność węgierskiego polityka, podejmowana od początku lipca, od objęcia przez Budapeszt prezydencji w Unii Europejskiej, wpędza zachodnią wspólnotę w zakłopotanie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w niedzielę w programie Face the Nation w stacji CBS News, że Orbán "jasno dał do zrozumienia, kiedy przybył do Moskwy, że nie jedzie tam w imieniu NATO".