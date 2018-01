Viktor Orban: Centrum Europy przesuwa się w kierunku Polski, Czech, Słowacji i Węgier

- Obecna procedura nie ma faktycznych podstaw i samo postępowanie nie jest prawidłowe. Uważamy, że Polska spotyka się z niesprawiedliwością – uważa premier Węgier Viktor Orban. I zapewnia, że jego kraj nie poprze unijnych sankcji na Polskę

Premier Węgier w rozmowie z TVP Info ocenił, że gdyby nie państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, to europejska gospodarka byłaby na gorszym poziomie. - Oczekujemy więc, by uznano naszą pracę, aby poszanowano nas i nie postępowano z nami z przyczyn politycznych – mówił.

- Jeszcze raz powtórzę. Centrum Europy przesuwa się w kierunku Grupy Wyszehradzkiej. My nie pukamy do drzwi, nie żebrzemy - mówił węgierski premier.

Viktor Orban odniósł się do kwestii migracji i nieprzyjmowania przez Polskę oraz Węgry uchodźców w ramach programu relokacji. - Nie ma wątpliwości, że w grupie 28 państw UE inaczej patrzymy na świat. Są kraje, zwłaszcza w zachodniej części Europy, które uważają, że ludzkość przeszła na inny etap rozwoju i że Europa powinna przejść do epoki postchrześcijańskiej, postnarodowej. Z drugiej strony jesteśmy my, Węgrzy i myślę że Polacy również, którzy nie chcą żyć w świecie postchrześcijańskim i postnarodowym – stwierdził.

- Musimy pozostać przy swoich stanowiskach jeśli chodzi o imigrację. Zachód pozbył się swoich korzeni, chce społeczeństwa multikulturalnego. My tego nie chcemy. Jeśli ulegniemy to przyślą nam tych, których sami nie potrzebują – mówił w TVP Info.

Viktor Orban odniósł się do kryzysu na węgierskiej granicy i budowy ogrodzenia w 2015 r. – Jeśli Grecja obroniłaby swoją granicę to żadna fala uchodźców nie dotarłaby do Węgier. Grecy nie mogli lub nie chcieli wywiązać się ze swoich obowiązków i dlatego musieli zrobić to Węgrzy – mówił.