Uważamy, że Rosja zaatakuje Polskę. Nowy sondaż

Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.press zapytał Polaków, czy Rosja może w najbliższych latach zaatakować Polskę zbrojnie. Wyniki pokazują, że 12 proc. respondentów stanowczo wierzy w takie przewidywania, a 36 proc. uważa, że jest to raczej możliwe. Sumując te odpowiedzi, 48 proc. badanych wyraża obawy co do potencjalnej agresji.