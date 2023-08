Ustępstwa terytorialne? Cięta riposta Zełenskiego [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 543. dzień rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podczas wspólnej konferencji z premier Danii Mette Frederiksen, został zapytany, na jakie ustępstwa terytorialne byłby gotów się zgodzić, by osiągnąć pokój, a tym samym członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. - Jesteśmy gotowi wymienić Biełgorod na nasze członkostwo w NATO - odparł Zełenski. Przypomnijmy, że Biełgorod, to stolica rosyjskiego obwodu, graniczącego z Ukrainą. Na słowa prezydenta Ukrainy zareagowała już rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. - Najwyraźniej przedawkował - stwierdziła. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.